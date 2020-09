China ist ein schwieriger Freund der EU

Das Reich der Mitte ist seit Jahren in Europa auf Einkaufstour. Das bringt den alten Kontinent in die Defensive.

Eigentlich wollte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping am heutigen Montag in Leipzig den roten Teppich ausrollen. Ein Gipfel aller EU-Staats- und Regierungschefs mit dem starken Mann des Reichs der Mitte war als ein Höhepunkt der deutschen Ratspräsidentschaft geplant. Womöglich hätte es am Ende sogar das Investitionsabkommen gegeben, über das die EU seit sechs Jahren mit China verhandelt.

Die Coronapandemie hat auch diesen Plan über den Haufen geworfen. Nun findet der Gipfel virtuell statt - ...