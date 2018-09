Ein großer Gipfel in Peking wird die außenpolitische Dividende zeigen.

China bemüht sich mehr denn je um Einfluss in Afrika. Wenn heute, Montag, in Peking ein großer Gipfel mit Regierungschefs des Kontinents beginnt, liegt die eigentlich Arbeit bereits hinter Präsident Xi Jinping und seinen Diplomaten: Sie haben Afrika in den vergangenen Monaten bereist, um Vereinbarungen und eine aussagekräftige Abschlusserklärung vorzubereiten.