China nimmt an Ukraine-Gipfeltreffen in Saudi-Arabien teil

China hat die Teilnahme seines Sondergesandten für Eurasische Angelegenheiten, Li Hui, an der Friedenskonferenz in Saudi-Arabien angekündigt. Die Volksrepublik sei Willens, an den internationalen Bemühungen für eine politische Lösung mitzuarbeiten, erklärte der Sprecher des Außenministeriums in Peking, Wang Wenbin. Saudi-Arabien hat Vertreter mehrerer Ländern zu einer Friedenskonferenz am Wochenende eingeladen.

BILD: SN/APA/AFP/JADE GAO Li Hui soll China vertreten