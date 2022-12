Peking entgleitet die Kontrolle übers Netz

Kaum ein Ort ist so kontrolliert, wie das chinesische Internet. Doch das System kommt immer mehr an seine Grenzen.

Online-Protest in China ist vor allem eins - kreativ. In den vergangenen Tagen fanden sich im chinesischen Internet seltsame Wortspiele. Damit soll die gnadenlose Zensur der Regierung umgangen werden. Begriffe wie "Bananenschale", der dieselben Initialen wie der Name von Präsident Xi Jinping auf Chinesisch hat, und "Garnelenmoos", das ähnlich klingt wie der Ausdruck "Rücktritt" erklärten versteckt, was viele Menschen sich in China wünschen.

Das chinesische Regime hat ein schlagkräftiges System zur Überwachung und Zensur des Internets erschaffen. Aber ...