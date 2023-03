China plant fünf Prozent Wachstum - Volkskongress eröffnet

Die chinesisch Wirtschaft soll heuer nach Angaben der Regierung um "rund fünf Prozent" wachsen. Das Wachstumsziel legte Ministerpräsident Li Keqiang zu Beginn der diesjährigen Sitzung des chinesischen Volkskongresses am Sonntag in Peking in seinem Rechenschaftsbericht vor. Nach dem abrupten Ende der Null-Covid-Politik vor drei Monaten rechnet der Premier mit einer deutlichen Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft.

BILD: SN/APA/AFP/LEO RAMIREZ Tagung der rund 3.000 Delegierten dauert etwa eine Woche