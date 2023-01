China protestiert gegen deutschen Besuch in Taiwan

Die chinesische Regierung hat gegen den Besuch einer Delegation der deutschen Regierungspartei FDP in Taiwan protestiert. "Wir drängen die betreffenden Parlamentarier damit aufzuhören, falsche Signale an die taiwanischen Behörden zu senden", sagte Außenamtssprecher Wang Wenbin am Montag vor der Presse in Peking. Der FDP-Vizevorsitzende Johannes Vogel warnte seinerseits zum Auftakt des Besuchs in Taipeh China, den Status Quo auf der Insel mit Gewalt zu verändern.

SN/APA/CNA/STR Freundlicher Empfang für deutsche Delegation in Taiwan