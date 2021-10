China provoziert Taiwan mit Rekordzahl an Kampfjets

Mit einer Rekordzahl von Militärflugzeugen hat Chinas Armee erneut die Luftabwehr Taiwans auf die Probe gestellt. Der taiwanesisch Verteidigungsministerium berichtete in Taipeh, das am Montag allein 52 Flugzeuge in die Identifikationszone zur Luftverteidigung (ADIZ) eingedrungen seien - so viele wie nie zuvor. Mit den Provokationen untermauert China seinen Herrschaftsanspruch über die demokratische Inselrepublik, die Peking als "untrennbaren Teil" der Volksrepublik ansieht.

SN/APA/AFP/SAM YEH In Taiwan kommen postwendend anti-chinesische Gefühle hoch