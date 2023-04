China setzt Manöver vor Taiwan fort

Die chinesische Volksbefreiungsarmee hat am Montag ihre Großmanöver in der Nähe Taiwans fortgesetzt. Das Ostkommando organisierte Übungen und Patrouillen sowie Angriffe der Luftwaffe auf Landziele, wie das chinesische Militär mitteilte. Die seit drei Tagen andauernden Manöver sind eine Reaktion auf den Besuch der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen in den USA.

BILD: SN/APA/AFP/SAM YEH Präsidentin Tsai hatte vor kurzem die USA besucht