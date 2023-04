Peking sichert Ex-Sowjetstaaten in Zentralasien Schutz zu

Nach der Aufruhr über die Äußerungen eines chinesischen Botschafters zu Ex-Sowjetrepubliken hat die Regierung in Peking mehreren zentralasiatischen Staaten den Schutz ihrer Unabhängigkeit zugesichert. China werde sich wie seit jeher auch weiter für deren Souveränität, Sicherheit und territoriale Integrität einsetzen, sagte Außenminister Qin Gang am Mittwoch nach einem Treffen mit seinen Kollegen aus Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Usbekistan und Turkmenistan in Xian.

BILD: SN/APA/AFP/HECTOR RETAMAL Chinas Au§enminister Qin Gang