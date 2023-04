China startet dreitägige Militärübungen rund um Taiwan

China beginnt dreitägige Militärübungen rund um die Insel Taiwan. Das gab die Volksbefreiungsarmee am Samstag bekannt. Die Militärübungen werden demnach "planmäßig" nördlich, südlich und östlich der Insel Taiwan abgehalten, hieß es in einer Mitteilung der Armee. Weitere Einzelheiten wurden bisher nicht genannt. Erst wenige Tage zuvor war die taiwanesische Präsidentin Tsai Ing-wen von einer Reise in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt.

BILD: SN/APA/AFP/SAM YEH Tsai hat kürzlich die USA besucht