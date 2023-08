China startet Militärmanöver rund um Taiwan

China hat am Samstag mit Militärübungen rund um Taiwan begonnen. "Dies ist eine ernste Warnung an Taiwans Separatisten, die sich zur Provokation mit externen Kräften zusammentun", hieß es in einer Erklärung der zuständigen Militärbehörde. Man führe gemeinsame Patrouillen zur See- und Luftkampfbereitschaft rund um die Insel durch. Außerdem würden Operationen abgehalten, die sich auf die Koordinierung von Schiffen und Flugzeugen und die Kontrolle von Angriffen konzentrierten.

BILD: SN/APA/JAPAN'S MINISTRY OF DEF.//HA China äußert mit Militärmanövern seinen Unmut (Archiv)