China steckt in der Null-Covid-Sackgasse

Versucht Xi Jinping den Ausstieg aus seiner Strategie? Erste Lockerungen bringen vor allem Chaos.

Der Wachmann am Eingang zum Einkaufszentrum lässt nicht mit sich reden. Scannen oder draußen bleiben - die angekündigten Erleichterungen im Pekinger Alltagsleben dürften die Befehlskette bis zu ihm noch nicht geschafft haben. Also wird fleißig gescannt. Nur mit grünem Gesundheitscode darf man hinein, alles wie gehabt.

In öffentliche Parks dürfe man neuerdings ohne negativen PCR-Test, heißt es in den Diskussionsforen, in denen sich die Pekinger Bevölkerung über die Covidsituation informiert. Allerdings sind Parks nach wie vor geschlossen, ebenso ...