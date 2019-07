China strebt nach Hightech-Armee

China will seine Armee in eine moderne Hightech-Truppe verwandeln und schlagkräftiger machen. In einem veröffentlichten Weißbuch zur Verteidigungspolitik mahnt die Volksrepublik mehr moderne Technologie für das Arsenal der weltgrößten Armee an. Bisher bleibe dieses "weit hinter den weltführenden Armeen zurück". China ist hinter den USA das Land mit den zweithöchsten Verteidigungsausgaben.

SN/APA (AFP)/ISAAC LAWRENCE Künstliche Intelligenz soll die Armee modernisieren