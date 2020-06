Europa versucht, sein Verhältnis zu Peking neu zu ordnen. Es bleibt auch nicht Anderes übrig. China ist zum Konkurrenten geworden.

. Kotau wird die in China traditionelle Geste der tiefen Verbeugung genannt. In diesem Gruß, der vor dem kaiserlichen Thron üblich war, ist stets auch ein guter Teil Unterwürfigkeit. Der Kotau, so ätzen Kritiker, sei die Konstante der vergangenen Jahre ...