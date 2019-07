China und Regierungschefin verurteilen Gewalt in Hongkong

Nach den gewaltsamen Protesten und der Erstürmung des Parlaments in Hongkong haben die örtliche Regionalregierung, aber auch die Führung in Peking scharfe Kritik geübt und vor internationaler Einmischung gewarnt. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam prangerte am Dienstag einen "extremen Einsatz von Gewalt" an; die chinesische Zentralregierung forderte Ermittlungen gegen "gewalttätige Angreifer".

Scharfe Kritik, aber auch ein Einlenken Lams zeichnet sich ab