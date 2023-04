China und Russland bauen Verteidigungskooperation aus

Die Verteidigungsminister Russlands und Chinas haben sich bei ihrem Treffen in Moskau für eine intensivere militärische Zusammenarbeit ihrer Länder ausgesprochen. Ziel sei es, die Kooperation auf eine neue Stufe zu stellen, um auch auf der internationalen Bühne einen "stabilisierenden Einfluss" auf die Lage in der Welt zu nehmen, sagte Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Dienstag beim Treffen mit seinem chinesischen Kollegen Li Shangfu.

BILD: SN/APA/SPUTNIK/PAVEL BEDNYAKOV Putin und Schoigu trafen chinesischen Verteidigungsminister in Moskau