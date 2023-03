Chinas Xi Jinping fährt zu Putin nach Moskau

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine reist Chinas Präsident Xi Jinping in der kommenden Woche zu Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Moskau. Der Staatsbesuch dauert von Montag bis Mittwoch, wie beide Seiten am Freitag mitteilten. Das chinesische Außenministerium bezeichnete die Moskau-Reise Xis als "Besuch für den Frieden".

BILD: SN/APA/AFP/SERGEI BOBYLYOV Russland und China wollen ihre Partnerschaft weiter vertiefen