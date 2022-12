Zwischen Krieg und Frieden

Wie auf das Unvorstellbare vorbereiten? In Taiwan rüsten sich viele Bürger für den Krieg. Ob China einen Angriff wagt, hängt auch von Taiwans Spitzentechnologie ab.

Im Keller neben der Kirche geht es heute wieder um Krieg. Dutzende Stufen führen in einen Raum mit weißem Neonlicht. Unten sitzen 40 Menschen auf grauen Plastikstühlen und hören einem Mann zu. Er hält einen olivfarbenen Helm in die Höhe und erklärt etwas auf Taiwanisch. Die Atmosphäre erinnert an einen Volkshochschulkurs - aber für die Menschen hier geht es ums Überleben.

Wo finde ich im Falle eines Angriffs Schutz? Was sollte ich in einer Notfalltasche griffbereit haben? Wie ...