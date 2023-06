China und USA - ein Konflikt ohne Ausweg?

Das Regime in Peking ist auf Expansionskurs in der asiatischen Nachbarschaft und stößt dabei auf den Widerstand der USA. Ist jetzt eine Kollision der etablierten und der neuen Weltmacht zu befürchten?

Südostasien ist in Alarmstimmung. Um uns herum zieht ein Sturm auf, heißt es etwa in Singapur. Wegen des künftig drohenden Konflikts werde die Region wohl auf Jahrzehnte hinaus nicht mehr so friedlich und stabil sein wie gewohnt. Längst ist allen klar, dass China und die USA das globale Kräftemessen des 21. Jahrhunderts austragen werden. Aber mittlerweile werden die Stimmen lauter, die vor einem Zusammenstoß der zwei großen Mächte warnen.

China und die USA könnten damit in die Thukydides-Falle ...