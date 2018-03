China verbietet genervtes Augenverdrehen

Beim Volkskongress sind ernste, zustimmende Blicke gefragt.

Ein Augenrollen sagt mehr als tausend Worte. In diesem Fall hat Liang Xiangyi, eine Journalistin des Internetportals Yicai.com, mit ihrer Mimik das ausgedrückt, was alle im Raum dachten: Wie langweilig! Auslöser war die Frage einer anderen Journalistin - einer Dame in einem roten Blazer von einem staatlichen TV-Sender. Diese hatte auf einer Pressekonferenz am Rande des Volkskongresses in Peking eine jener "Fragen" gestellt, die vor allem eines sind: umfangreiches Lob für die Regierung.