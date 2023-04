China vermittelt in Zeitlupe

Mit dem Telefonat zwischen Wolodymyr Selenskyj und Xi Jinping will sich China einbringen und beteuert, neutral zu sein.

Eine Stunde lang sollen der ukrainische und der chinesische Präsident am Mittwoch miteinander telefoniert haben. Chinas Staatschef sprach danach von "strategischer Partnerschaft". Zum Vergleich: Bei Xis Staatsbesuch in Moskau dauerte sein Vieraugengespräch mit Putin viereinhalb Stunden, hinterher war ebenso "von strategischem Zusammenwirken" die Rede. "Noch ein zeremonielles Ereignis, um Chinas Neutralität zu unterstreichen", sagt Sinologe Alexej Tschigadajew. "Seht her, wir reden mit Russland und mit der Ukraine!"

China scheint die Vermittlerrolle im Ukraine-Konflikt spielen zu wollen. Nach dem ...