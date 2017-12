China vermittelt zwischen Afghanistan und Pakistan

In der chinesischen Hauptstadt Peking haben sich die Außenminister von China, Afghanistan und Pakistan zu einer neuen Serie von Afghanistan-Gesprächen getroffen. Wichtigste Themen waren die Sicherheitslage in Afghanistan, wo der Konflikt mit den radikalislamischen Taliban sich in einen Krieg auswächst, sowie die Spannungen zwischen Afghanistan und Pakistan.

