China weist deutschen Studenten wegen Uni-Projekt aus

David Missal wirkt erschöpft, er hat seit einem Rückflug am Sonntag nicht viel geschlafen. "Ich bin traurig, dass ich meine Freunde in China nicht wiedersehen kann", sagt der 24-jährige Journalistikstudent. Seine Abreise aus Peking kam überstürzt: Die chinesische Regierung hat ihn ausgewiesen, weil er sich in einem Projekt an der Universität mit einem kritischen Thema beschäftigt hat. Missal will sein Studium nun in Berlin fortsetzen - vielleicht aber auch in Taiwan oder in Hongkong.