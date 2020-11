China weist Kritik am Umgang mit Hongkong-Politikern zurück

China hat heftige internationale Kritik an der Entlassung von vier demokratischen Parlamentariern in Hongkong zurückgewiesen. Ein Sprecher des Pekinger Außenministeriums verurteilte die "ausländische Einmischung". Hongkong sei eine Sonderverwaltungsregion Chinas. Damit handele es sich um eine rein interne Angelegenheit. Nach erster Kritik aus europäischen Staaten hatte auch die US-Regierung den Ausschluss der Hongkonger Oppositionsabgeordneten am Mittwoch verurteilt.

SN/APA (AFP)/ANTHONY WALLACE Opposition demonstriert gegen China-treue Regierungschefin Carrie Lam