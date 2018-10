China weist Vorwurf der Einmischung in US-Wahlen zurück

China hat US-Vorwürfe einer Einmischung in die bevorstehenden Kongresswahlen zurückgewiesen. Die Regierung in Peking habe keine solche Absicht, sagte ein Sprecher des Handelsministeriums am Donnerstag. Vielmehr solle die US-Regierung damit aufhören, Entschuldigungen für ihren Unilateralismus und Handelsprotektionismus vorzubringen.

SN/APA (AFP)/MANDEL NGAN Trump erhob schwere Vorwürfe gegen China