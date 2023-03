China will die Weltordnung neu schreiben

Staatspräsident Xi Jinping scheint überzeugt zu sein, dass der Westen wankt und die Zukunft dem Osten gehört. Die Botschaft war auf dem Nationalen Volkskongress kaum zu überhören: Dieser Mann hat noch etwas vor.

Die Abschlussrede von Staatspräsident Xi Jinping auf dem Nationalen Volkskongress wurde in Peking auch auf den Straßen übertragen.

Xi Jinping kann zufrieden sein, wenn er zurückblickt. In den vergangenen Tagen hat ihm der Nationale Volkskongress alle Wünsche erfüllt: eine dritte Amtszeit als Präsident und eine Regierungsumbildung ganz nach seinen Personalwünschen. Wenn allerdings Xi Jinping tiefer in die Vergangenheit zurückblickt, dann ist es vorbei mit der Zufriedenheit, dann sprießen plötzlich Rachegefühle aus seinen Reden. Auf 5000 Jahre stolze Geschichte könne China zurückgreifen, sagte er auch am Montag bei seiner Abschlussrede auf dem Volkskongress. Aber jene 100 Jahre der Demütigung ...