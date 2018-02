China will unseren Müll nicht

Die Regierung in Peking hat einen totalen Einfuhrstopp von Abfall ab 2019 beschlossen. Das setzt viele europäische Länder unter Druck: Wohin mit dem Plastik?

In China gibt es wahrlich genug Müll. Tatsächlich weiß das aufstrebende Land längst nicht mehr, was es mit den Rückständen des steigenden Wohlstands machen soll. In drei Dutzend Städten wird daher demnächst Mülltrennung zur Pflicht. Peking allein will 70.000 Arbeiter zu "Müll-Vorbildern" ausbilden. Sie erhalten ein grünes Armband und zeigen ihren Mitbürgern, wohin Verpackungen, Restmüll, Glas und Kompost gehören. Zugleich sollen sie über die Einhaltung der Regeln wachen und abends mal in die Tonnen schauen.