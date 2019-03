China will weltweit strategische Partnerschaften eingehen

Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping, der am Donnerstag in Italien ein Handelsabkommen unterzeichnen wird, will weltweit strategische Partnerschaften fördern. Ziel seines Besuchs in Europa sei es zugleich, die politische Basis für stärkere bilaterale Beziehungen aufzubauen, hieß es in einem von der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" am Mittwoch veröffentlichten Beitrag Xis.

SN/APA (AFP)/WANG ZHAO Chinas Staatschef Xi Jinping sucht Kontakte in Europa