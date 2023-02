China will zum Jahrestag Waffenruhe - Europäer skeptisch

China hat zu einem Waffenstillstand im Ukraine-Krieg aufgerufen. In einem mit Spannung erwarteten Positionspapier, das am Freitag in Peking veröffentlicht wurde, wird eine sofortige Wiederaufnahme von Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gefordert. EU und NATO reagierten mit Skepsis, da China wiederholt auf der Seite Russlands Partei ergriffen habe. Der Vorsitzende des Außenausschusses der Duma, Leonid Sluzki, nannte den chinesischen Plan hingegen "ausgewogen".

Der Plan sei jedenfalls ausgewogener als die neue UNO-Resolution, die faktisch eine Kapitulation Russlands fordere, schrieb Sluzki am Freitag auf seinem Telegram-Kanal. Sluzki ist Vorsitzender der rechtsextremen Liberal-Demokratischen Partei Russlands (LDPR) und hält sich zur Zeit als Teil der russischen OSZE-Delegation in Wien auf. "Die Vorschläge aus Peking muss man noch einzeln erörtern. Aber hauptsächlich ist das ein Plan, um die Hegemonie des kollektiven Westens zu beenden", so Sluzki. Der chinesische Plan berücksichtige die Sicherheitsinteressen aller beteiligten Seiten. "Wir sind auf Frieden eingestellt, aber nicht auf Kosten der Sicherheit und Souveränität Russlands", fügte Sluzki hinzu.

In dem vom chinesischen Außenministerium veröffentlichten Papier wurde unter anderem zu Verhandlungen aufgerufen: "Alle Parteien sollten Russland und die Ukraine unterstützen, in die gleiche Richtung zu arbeiten und letztendlich einen umfassenden Waffenstillstand zu erreichen". "Alle Parteien müssen rational bleiben, Zurückhaltung üben und vermeiden, die Flammen anzufachen, und verhindern, dass sich die Krise weiter verschlechtert oder sogar außer Kontrolle gerät." Mit dieser Argumentation wendet sich China gemeinhin immer gegen Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine.

China ruft in dem Dokument auch zu einer Verringerung der strategischen Risiken des Krieges auf: "Atomwaffen dürfen nicht eingesetzt werden, und Atomkriege dürfen nicht ausgefochten werden." Seit Beginn der Invasion Russlands in der Ukraine vor einem Jahr hatte China dem russischen Präsidenten Wladimir Putin immer Rückendeckung gegeben und die USA und die NATO als eigentliche Verursacher der Krise beschrieben. China fordert auch, dass die Grundsätze der Vereinten Nationen streng beachtet werden müssten.

Eine Journalistenfrage, warum Russland nicht aufgerufen wird, seine Truppen zurückzuziehen, beantwortete Außenamtssprecher Wang Wenbin nicht. Eine Vermittlungsmission stellte er auch nicht in Aussicht. Er sprach nur von "einer konstruktive Rolle" Chinas, das von dem Positionspapier ausgehend mit dem Rest der Welt zusammenarbeiten wolle. Experten sahen in dem Papier eher den Versuch Chinas, sein - wegen der Unterstützung Russlands - ramponiertes Image zu reparieren. "Wir stehen für Frieden und Dialog auf der richtigen Seite der Geschichte", sagte der Außenamtssprecher denn auch.

China hat eigenen Angaben zufolge keine Kenntnis über Gespräche zwischen Russland und einer chinesischen Firma zur Lieferung von Drohnen. "Es werden viele Falschinformationen gestreut", sagte Außenamtssprecher Wang. Man müsse schauen, wer dahinter stecke und wachsam sein. Das Magazin "Der Spiegel" hatte am Donnerstag ohne die Nennung von Quellen berichtet, Russland verhandle mit einem chinesischen Hersteller über 100 Drohnen, die im April geliefert werden sollten.

Kiew hat das von China vorgelegte Positionspapier abgelehnt. "Jeder "Friedensplan", der nur einen "Waffenstillstand" und infolge dessen eine neue Trennlinie und die Besetzung von Gebieten vorsieht, handelt nicht von Frieden", schrieb der Berater im Präsidentenbüro, Mychajlo Podoljak, am Freitag auf Twitter. Es handle sich vielmehr um ein "Einfrieren des Krieges", um "nächste Etappen des Völkermords" - und daher einer Niederlage. Die Ukraine bestehe unverändert auf einen Abzug der russischen Truppen aus ihren international anerkannten Grenzen von 1991.

Ähnlich äußerte sich der Fraktionschef der Präsidentenpartei "Diener des Volkes", David Arachamija. Die Chinesen sprächen zwar von der Notwendigkeit die Souveränität eines jeden Landes zu achten, aber nirgendwo sei gemeint, dass die russischen Truppen schnell aus der Ukraine abgezogen werden müssten, sagte er im Fernsehen. Sein Parteifreund und Leiter des Auswärtigen Ausschusses im Parlament, Olexander Mereschko, bezeichnete das Dokument gar als "Propaganda-Aktion". Es sei eine Ansammlung "leerer Losungen".

NATO und EU reagierten zurückhaltend auf Chinas Initiative. "China hat nicht viel Glaubwürdigkeit, weil es nicht in der Lage war, die illegale Invasion in der Ukraine zu verurteilen", sagt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg vor Journalisten in Estland. Schließlich habe China nur Tage vor dem Einmarsch russischer Truppen eine Vereinbarung mit Russland unterzeichnet. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betont, dass die Volksrepublik mit dem Freundschaftsvertrag mit Russland Partei ergriffen habe. Der Vorstoß Chinas werde geprüft, aber eben vor diesem Hintergrund.

Putin bereite sich derzeit nicht auf Frieden vor, sondern auf mehr Krieg und weitere Offensiven, betonte Stoltenberg. Irgendwann werde der Krieg wohl am Verhandlungstisch enden. Wenn man jedoch eine Verhandlungslösung wolle, bei der die Ukraine als souveräne, unabhängige Nation bestehen bleibe, müsse man das Land militärisch unterstützen. Nur so könne man die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Putin erkenne, dass er auf dem Schlachtfeld nicht gewinnen werde.

Mit Blick auf mögliche Waffenlieferungen Chinas an Russland sagte der NATO-Generalsekretär, dass es Anzeichen gebe, dass China erwäge und plane, Russland "tödliche Hilfe" zu geben. "China sollte dies nicht tun, denn damit würde es einen illegalen Angriffskrieg unterstützen, das Völkerrecht verletzen und gegen die UN-Charta verstoßen", sagte Stoltenberg. "Das wäre ein sehr großer Fehler." Deshalb hätten die USA und andere Verbündete so deutlich gemacht, dass dies nicht passieren dürfe.

Wenn China Frieden wolle, dann solle das Land "jedenfalls nicht nur mit Moskau sprechen, sondern auch mit Kiew", sagte dazu der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einer Ansprache in Berlin und stellte klar: "Nicht die Ukraine und auch nicht ihre Verbündeten verweigern sich dem Frieden - es ist Russland."

Am 24. Februar 2022 marschierten russische Truppen in das Nachbarland ein. Weltweit sind an diesem Freitag Gedenkstunden und Protestveranstaltungen geplant. Der chinesische Präsident Xi Jinping soll eine "Friedensrede" halten. In New York kommt der UNO-Sicherheitsrat anlässlich des Jahrestags zusammen. In Wien findet auf Antrag der NEOS eine Sondersitzung des Nationalrats statt. Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja nimmt als "Vertreterin des demokratischen Weißrusslands" an einem Treffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Wien teil und trifft Nationalratsabgeordnete.

Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten treffen sich am Freitag zu einem virtuellen Sondergipfel. US-Präsident Joe Biden wird dabei weitere Sanktionen gegen russische Banken und Unternehmen und Personen aus dem Technologie- und Verteidigungssektor ankündigen. "Die G7 ist zu einem Anker unserer starken und vereinten Reaktion auf Russland geworden", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, am Donnerstag. Man werde gemeinsam erörtern, wie die Ukraine weiterhin unterstützt und der Druck auf Russland verstärkt werden könne.