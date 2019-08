China wird Tiananmen-Vorgehen "nicht wiederholen"

China wird nach Angaben einer Staatszeitung die Proteste für mehr Demokratie in Hongkong nicht ähnlich niederschlagen wie die Proteste am Tiananmen-Platz in Peking 1989. "Die Vorgänge in Hongkong werden keine Wiederholung des politischen Vorfalls vom 4. Juni 1989 sein", schrieb die staatliche "Global Times" am Freitag. US-Präsident Trump zeigte sind indes erneut besorgt über die Krise in Hongkong.

SN/APA (AFP)/MANAN VATSYAYANA Hongkong wird seit Wochen von Unruhen erschüttert