China zur Zusammenarbeit mit USA zu beider Nutzen bereit

China ist laut Xi Jinping zur Zusammenarbeit mit den USA bereit, um Wege für beider Nutzen zu finden. Mit diesen Worten zitierte der staatliche chinesische Fernsehsender CCTV am Donnerstag den Staats- und Parteichef. Als Großmächte sollten China und die USA ihre Kommunikation und Kooperation stärken, um der Welt Stabilität zu verleihen, sagte er demnach am Mittwoch in einer Botschaft für eine Veranstaltung des Nationalkomitees für die Beziehungen zwischen beiden Staaten.

