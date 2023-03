Chinas Aufrüsten darf nicht ignoriert werden

Bereits die Anreise des australischen Premierministers Anthony Albanese nach San Diego war symbolträchtig. Die Royal Australian Air Force war nach einem Besuch in Indien für einen Tankstopp in Japan gelandet, bevor es weiter in die USA ging. Dabei überquerte der Flieger das Südchinesische Meer - wie um zu demonstrieren, dass offene Flugrouten und freie Schifffahrt zu den Prioritäten Australiens gehören.

Tatsächlich ist Australien dank des Verteidigungspakts mit den USA und Großbritannien geopolitisch plötzlich eine nennenswerte Größe geworden. Das ...