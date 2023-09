Chinas Außenminister Wang Yi bei Putin

China und Russland wollen ihre Zusammenarbeit stärken. Außenminister Wang Yi sagte bei einem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in St. Petersburg, dass die "Multipolarisierung" auf der Welt angesichts einer durcheinandergeratenden internationalen Lage schneller voranschreite, wie das Außenministerium in Peking in der Nacht auf Donnerstag (Ortszeit) mitteilte.

BILD: SN/APA/AFP/POOL/MIKHAIL METZEL Wang von Putin in St. Petersburg empfangen