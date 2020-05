Chinas Führung plant eigenes Sicherheitsgesetz für Hongkong

Chinas Führung plant ein eigenes Sicherheitsgesetz für Hongkong. Der Volkskongress werde auf seiner Jahrestagung ab Freitag den Entwurf für eine Verbesserung des Rechtssystems und Umsetzungsmechanismen "zur Wahrung der nationalen Sicherheit" in der chinesischen Sonderverwaltungsregion diskutieren, berichtete ein Sprecher des chinesischen Parlaments am Donnerstag vor Journalisten in Peking.

SN/APA (AFP/Archiv)/PHILIP FONG China will seinen Zugriff auf Hongkong verstärken