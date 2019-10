Chinas Führung will den Zugriff auf Hongkong verstärken

Nach monatelangen Demonstrationen in Hongkong will Chinas kommunistische Führung den Zugriff auf die chinesische Sonderverwaltungsregion verstärken. Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei beschloss zum Abschluss seiner viertägigen Plenarsitzung am Donnerstag in Peking, in Hongkong "das Rechtssystem und die Vollstreckungsmechanismen zum Schutz der nationalen Sicherheit" auszubauen.

SN/APA (AFP)/ANTHONY WALLACE Die Bewohner Hongkongs haben mehr Rechte als jene in China