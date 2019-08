Chinas Militärchef in Hongkong verurteilt Unruhen

Der Chef der chinesischen Streitkräfte in Hongkong hat die seit Wochen andauernden Ausschreitungen in der Stadt erstmals öffentlich verurteilt. Die Unruhen hätten das Leben und die Sicherheit der Menschen ernsthaft bedroht und sollten nicht toleriert werden, sagte Chen Daoxiang, Kommandant der Volksbefreiungsarmee in Hongkong am Mittwoch

SN/APA (Archiv/AFP)/ISAAC LAWRENCE Offenbar trainieren Soldaten für Auflösung von Protesten