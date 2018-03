Chinas Präsident baut seine Macht aus

Der Nationale Volkskongress soll diese Woche zwei Verfassungsänderungen für Präsident Xi Jinping absegnen. Eine davon kann ihm sein Amt auf Lebenszeit sichern.

Chinas Präsident Xi Jinping ist bereits einer der mächtigsten Politiker unserer Zeit - ab dieser Woche wird er noch mächtiger. Ab heute, Montag, tritt in Peking der Nationale Volkskongress zu seiner jährlichen Sitzung zusammen. Xi verlangt von Chinas Parlament diesmal zwei Verfassungsänderungen mit großer Wirkung. Er will Beschränkungen für seine Wiederwahl aufheben lassen, um beliebig lange im Amt bleiben zu können. Und er will dem Kampf gegen die Korruption Verfassungsrang geben - in Form einer allmächtigen "Kontrollkommission", deren Vorsitz er aller Wahrscheinlichkeit nach persönlich übernehmen wird.