Chinas Präsident spricht mit UNO-Menschenrechtskommissarin

Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping hat mit der UNO-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet bei deren Besuch in China gesprochen. Wie das Staatsfernsehen berichtete, fand der Austausch am Mittwoch über Video statt. Vor dem Hintergrund von scharfer Kritik an Menschenrechtsverstößen und der Verfolgung von Minderheiten ist Bachelet zum ersten Besuch einer UNO-Menschenrechtskommissarin seit 17 Jahren für eine Woche in China.

SN/APA/OHCHR/HANDOUT Gespräche nach Enthüllungen über Verfolgung der Uiguren per Video