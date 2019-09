Chinas Premier will "Chaos" in Hongkong beenden

Chinas Ministerpräsident Li Keqiang will nach eigenen Worten das "Chaos" in Hongkong beenden. "Das wird im Rahmen der Gesetze geschehen", versicherte der Premier am Freitag bei einer Pressebegegnung mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel in Peking. China habe "die Weisheit", das zu tun.

