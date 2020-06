Chinas Regierung warnt London vor Einmischung in Hongkong

Chinas Regierung hat London eindringlich vor einer Einmischung in die Angelegenheiten Hongkongs gewarnt, nachdem Großbritannien deutliche Kritik an Pekings geplantem Sicherheitsgesetz für die Sonderverwaltungszone geübt hatte. Eine Einmischung werde für London "definitiv nach hinten losgehen", sagte der Sprecher des Außenministeriums, Zhao Lijian, am Mittwoch.

SN/APA (AFP/Archiv)/TOLGA AKMEN Premierminister Johnson will ehemalige Kronkolonie schützen