Chinas Regime bleibt unerbittlich

Der gnadenlose Lockdown in Schanghai fordert zahlreiche Opfer. Nun könnte auch Peking folgen.

Jeden Tag fragt Thomas M. seine Mitarbeiter, wie es ihnen zu Hause geht. Am Sonntag fühlte er sich besonders hilflos. Mitten in der Nacht brach ein Feuer im Wohngebäude seines Angestellten aus. Der Ausgang war wegen des Lockdowns von den Behörden verriegelt worden. Die Feuerwehr konnte zunächst kaum durchkommen. "Zum Glück ist niemand verletzt worden", sagt der Leiter eines mittelständischen Unternehmens in Schanghai, der anonym bleiben möchte. Er ist seit über vier Wochen in seinem Wohnkomplex eingesperrt.

In ...