Chinas Regime will mehr Macht

Auf leisen Sohlen tritt die Volksrepublik China außenpolitisch längst nicht mehr auf. Offensiver denn je formuliert Peking den Anspruch, im gleichen Maße wie die USA das Geschehen auf dem Globus zu beherrschen.

Am Anfang von Donald Trumps Außenpolitik stand eine exemplarische Fehlentscheidung. Der neue US-Präsident kündigte Amerikas Beteiligung an der Transpazifischen Partnerschaft (TPP) auf. Sein Vorgänger Barack Obama hatte diesen Freihandelspakt ausdrücklich mit der politischen Intention verknüpft, Chinas wachsendem Einfluss in der ...