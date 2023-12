Chinas Staatschef Xi trifft EU-Vertreter in Peking zu Gipfel

Vertreter der EU und Chinas haben ihre Gespräche über die gegenseitigen Handelsbeziehungen und die geopolitische Lage begonnen. Staats- und Parteichef Xi Jinping sagte im Staatsgästehaus in Peking, dass die vorangegangenen Dialoge etwa über Handel und Umwelt in diesem Jahr reichhaltige Ergebnisse erzielt hätten, wie das chinesische Staatsfernsehen am Donnerstagvormittag (Ortszeit) berichtete.

Angesichts der weltweiten politischen Lage sprach er von einem "unerwarteten Wandel". China und die EU müssten für globale Stabilität und Entwicklung zusammenarbeiten, sagte er. Aus Brüssel reisten EU-Ratspräsident Charles Michel und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit weiteren Delegierten zu dem Gipfeltreffen an. China und die EU hätten eine "bedeutende, aber komplizierte wirtschaftliche und geopolitische Beziehung", schrieb von der Leyen vor dem Treffen auf der Plattform X (früher Twitter). Die Ergebnisse der Gespräche hätten Einfluss auf Wohlstand und Sicherheit der Menschen. Die EU will in Peking vor allem die unausgeglichene Handelsbilanz mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt und die Rolle Chinas im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ansprechen. Peking dürfte vor allem über die EU-Untersuchung gegen chinesische E-Auto-Subventionen sprechen wollen.