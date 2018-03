Chinas Volkskongress gibt Präsident Xi unbegrenzte Amtszeit

Chinas Volkskongress will am Sonntag über umstrittene und folgenschwere Verfassungsänderungen entscheiden. So soll Präsident Xi Jinping ermöglicht werden, solange im Amt zu bleiben, wie er will. Die bisherige Begrenzung auf zwei fünfjährige Amtszeiten soll aufgehoben werden.

