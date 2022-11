Chinesischer Ex-Präsident Jiang Zemin gestorben

Der frühere chinesische Staats- und Parteichef Jiang Zemin ist tot. Jiang sei am Mittwoch in Shanghai im Alter von 96 Jahren gestorben, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Als Todesursachen wurden "Leukämie und multiples Organversagen" angegeben. Jiang Zemin war nach der Niederschlagung der Studentenproteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens (Tian'anmen) im Jahr 1989 an die Macht gekommen. Er gilt als Architekt des wirtschaftlichen Höhenflugs Chinas.

SN/APA/AFP/GREG BAKER Jiang Zemin beim Parteitag der chinesischen Kommunisten im Jahr 2017