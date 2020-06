Chodorkowski legt sich mit russischem Geheimdienst an

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat laut Kremlkritiker Michail Chodorkowski in den letzten Jahren seinen Einfluss auf Politik und Wirtschaft massiv ausgebaut. Geheimdienst-Mitarbeiter nutzten häufig den direkten Zugang zu Präsident Wladimir Putin, um wirtschaftliche und persönliche Interessen durchzusetzen, hieß es in einem Bericht eines Rechercheteams rund um Chodorkowski am Donnerstag.

SN/APA (AFP)/ALBERTO PIZZOLI Der Kremlkritiker prangert die Machtverhältnisse in Russland an