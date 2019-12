Christen im Sudan feiern wieder öffentlich Weihnachten

Im Sudan haben Christen zum ersten Mal seit Jahren wieder öffentlich Weihnachten gefeiert. Landesweit kündigten Kirchenglocken Gottesdienste an, nachdem die Übergangsregierung den ersten Weihnachtstag spontan zum Feiertag erklärt hatte, berichtete Kathpress am Donnerstag. In der Hauptstadt Khartum zogen die Bewohner laut lokalen Medienberichten in einem "Marsch für Jesus" durch die Straßen.

SN/APA (AFP)/ASHRAF SHAZLY Hamdock rief zum religiösen Zusammenhalt auf