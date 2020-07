Christliche Mosaike der Hagia Sophia werden während muslimischer Gebete verhüllt

In der nach einer Gerichtsentscheidung wieder in eine Moschee umgewandelten früheren byzantinischen Hauptkirche Hagia Sophia sollen während der muslimischen Gebete die christlichen Mosaike mit Vorhängen verhüllt werden. Das sagte der Sprecher des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, am Sonntag. Indes gingen die Arbeiten zur Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee weiter.

SN/APA (AFP)/HANDOUT Türkischer Präsident Erdogan in der Hagia Sophia