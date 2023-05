CIA wirbt mit Video um russische Informanten

Mit einem emotionalen Video wirbt der US-Auslandsgeheimdienst CIA aktiv um Informationen von Menschen in Russland. "Die CIA möchte die Wahrheit über Russland erfahren, und wir suchen nach zuverlässigen Personen, die uns diese Wahrheit sagen können", erklärte der US-Geheimdienst in einem am Montag im Onlinekanal Telegram veröffentlichten Video. "Ihre Informationen können wertvoller sein, als Sie denken", hieß es darin.

BILD: SN/APA/AFP/SAUL LOEB Der US-Geheimdienst ist auf der Suche nach russischen Informanten