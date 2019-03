Clinton kandidiert 2020 nicht für US-Präsidentschaft

Hillary Clinton wird 2020 nicht in den Wahlkampf ums US-Präsidentenamt ziehen. "Ich trete nicht an, aber ich werde weiterhin arbeiten, sprechen und mich einsetzen für das, woran ich glaube", sagte die Demokratin dem CNN-Partnersender "News 12 Westchester" am Montag (Ortszeit).

SN/APA (AFP/GETTY)/Drew Angerer Clinton wird nicht noch einmal kandidieren